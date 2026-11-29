Cha mẹ qua đời, để lại nhà cửa, đất đai cho các con. Đó không chỉ là tài sản được tạo dựng qua một đời lao động mà còn là nơi lưu giữ ký ức, tình cảm gia đình. Thế nhưng khi việc phân chia không rõ ràng, những mảnh đất ấy đôi khi trở thành nguồn cơn tranh chấp, đẩy anh chị em ruột vào cảnh kiện tụng, đối chất tại tòa. Có những vụ án kéo dài nhiều năm, khiến tình thân rạn nứt bởi bất đồng về quyền lợi và cách ứng xử giữa những người trong gia đình.