Khởi tố đối tượng bán 4.000 tấn xà bần về hành vi 'Gây ô nhiễm môi trường'
Ngày 29/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang (Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú Nguyễn Cửu Long (SN 1970, ngụ phường Thanh Khê, TP.Đà Nẵng).
Nguyễn Cửu Long bị điều tra về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường” trên địa bàn tổ 4, ấp Tân Điền, xã Châu Thành.
Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 10/2025, Nguyễn Cửu Long được ủy quyền để thực hiện công trình phá dỡ công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang (cũ) theo phương án đã được phê duyệt. Tuy nhiên, trong quá trình phá dỡ, Long đã tự ý bán tổng cộng trên 4.000 tấn xà bần ra bên ngoài thay vì phải xử lý theo phương án đã được phê duyệt.
Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/an-ninh-kinh-te/khoi-to-doi-tuong-ban-4000-tan-xa-ban-ve-hanh-vi-gay-o-nhiem-moi-truong_200551.html