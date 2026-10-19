Khởi tố đôi bạn nhậu gây rối trật tự công cộng

Cơ quan Công an khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng Hưng và Đức.

Trước đó, Ngô Kiều Hưng, Lê Huỳnh Đức và một số thanh niên đến một quán nhậu ở thôn Thiết Sơn (xã Tuyên Phú) uống bia, rượu. Trong lúc nhậu nhẹt, Hưng và Đức xảy ra mâu thuẫn và có hành vi gây rối trật tự công cộng, làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn. Nhận tin báo, Công an xã Tuyên Phú đã triển khai lực lượng, phối hợp Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị xác minh làm rõ vụ việc.