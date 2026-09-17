Khởi tố điều tra vụ tài xế xe đầu kéo rơi xuống hố công trình tử vong ở Thái Nguyên

Chiều 17/9, Công an phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, đồng thời khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn S. (SN 1967, trú tại xã La Hiên, tỉnh Thái Nguyên) là nhân viên tuần đường tuyến từ Km100 - Km 144+700, trong đó có đoạn đường xảy ra vụ việc.

Hiện trường vụ việc tài xế xe đầu kéo rơi xuống hố công trình tử vong tại phường Quan Triều.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 18/6/2026, anh Tạ Tiến Trường (SN 1983, trú tại xã Võ Tranh, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển xe ô tô đầu kéo BKS 30L - 996.28, kéo theo sơ mi rơ-moóc BKS 29K - 522.27, đến Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 20-09D, thuộc tổ 17, phường Quan Triều, để đăng kiểm phương tiện.

Sau khi đỗ xe tại khu vực vỉa hè đường quốc lộ 1B, gần Trung tâm đăng kiểm, anh Trường bước xuống xe thì không may trượt chân, rơi xuống hố công trình sâu khoảng 4m và tử vong nhưng không ai phát hiện.

Đến chiều 19/6, mọi người mới phát hiện ra anh và chiếc xe đỗ bên đường vẫn mở cửa.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Quan Triều tiến hành xác minh, giải quyết vụ việc, đồng thời chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên để xử lý theo thẩm quyền.

Căn cứ kết quả điều tra cùng tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn S về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.