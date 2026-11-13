Khởi tố diễn viên Tấn Bo, Hoàng Mèo trong vụ án mở rộng liên quan Hiệp đen

Ngày 13/11, Công an TP.HCM cho biết, quá trình mở rộng điều tra vụ án Nguyễn Tuấn Hiệp (tức Hiệp đen) cùng đồng bọn thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng và các hành vi phạm tội khác, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) đã làm rõ hoạt động tổ chức sản xuất, tham gia diễn xuất và phổ biến phim ca nhạc "Huy Bến xe".

Công an TP.HCM khởi tố 11 bị can liên quan đến việc sản xuất, diễn xuất và phát tán phim ca nhạc “Huy Bến xe” có sự tham gia của Hiệp đen.

Theo cơ quan điều tra, phim ca nhạc này do Trịnh Minh Tâm (nghệ danh Dương Chấn Huy, sinh năm 1979) tổ chức sản xuất nhằm quảng bá hình ảnh cá nhân và hai ca khúc do mình sáng tác. Tâm thuê Nguyễn Thanh Liêm (tên gọi khác Hào, sinh năm 1988) làm đạo diễn, cùng xây dựng ý tưởng, kịch bản, lựa chọn bối cảnh, trang phục, thiết bị và tổ chức quay, dựng phim.

Biết Hiệp đen có hình ảnh "đại ca" trên mạng xã hội, Tâm liên hệ mời người này tham gia đóng vai "ông trùm Hiệp đen", đồng thời mượn nhà và khách sạn Hồng Hạnh của Hiệp làm bối cảnh quay phim. Hiệp đồng ý tham gia nhằm quảng bá hình ảnh, khuếch trương thanh thế trên mạng xã hội và rủ thêm nhiều người cùng xuất hiện trong phim.

Bộ phim có khoảng 40-50 người tham gia. Nội dung xuất hiện nhiều cảnh các nhóm sử dụng gậy, dao, súng để giải quyết mâu thuẫn, tranh giành địa bàn quản lý bến xe và thu tiền bảo kê. Sau khi hoàn thành, phim được đăng tải trên YouTube, thu hút hơn 42.000 lượt xem.

Diễn viên Hoàng Mèo (giữa) và Tấn Bo (áo vàng) bị khởi tố khi mở rộng điều tra vụ Hiệp đen.

Cơ quan điều tra xác định Trịnh Minh Tâm là người tổ chức sản xuất, đầu tư, cùng đạo diễn quyết định kịch bản, mời diễn viên và giao phim đăng tải. Nguyễn Thanh Liêm đảm nhiệm vai trò đạo diễn, biên tập phim thành sản phẩm hoàn chỉnh.

Ngoài ra, Nguyễn Ngọc Mãi (biệt danh Mai Tiger, sinh năm 1998) vừa tham gia diễn xuất trong vai bạn gái Huy, vừa đảm nhiệm vai trò giám đốc sản xuất. Huỳnh Văn Dạn (sinh năm 1994) viết kịch bản ban đầu và làm phó đạo diễn.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Minh Tâm, Nguyễn Thanh Liêm, Lê Thanh Ngọc, Nguyễn Thanh Nhã, Phạm Tấn Phúc, Nguyễn Lê Hoàng, Lê Hoàng Quốc Vinh, Huỳnh Văn Dạn, Phan Hữu Liêm và Nguyễn Thanh Vũ về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông", theo khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Riêng Nguyễn Ngọc Mãi bị khởi tố về cùng tội danh nhưng được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Theo Công an TP.HCM, vụ việc được điều tra mở rộng từ vụ án Nguyễn Tuấn Hiệp cùng đồng bọn liên quan các hành vi "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông", "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Diễn viên Hoàng Mèo làm việc tại cơ quan công an.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP.HCM kêu gọi những người có hành vi vi phạm liên quan đến việc tổ chức sản xuất, quay phim, diễn xuất, biên tập, đăng tải, phát tán phim ca nhạc "Huy Bến xe" và các đoạn phim liên quan đến Hiệp đen sớm ra đầu thú, thành khẩn khai báo, giao nộp tài liệu, chứng cứ để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng.

Những người từng tham gia thực hiện bộ phim hoặc có thông tin liên quan được đề nghị chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM hoặc cơ quan công an gần nhất để phối hợp điều tra.