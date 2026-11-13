Mở rộng vụ án Hiệp đen, Công an TPHCM khởi tố diễn viên Tấn Bo, Hoàng Mèo cùng 9 bị can. Nguồn: Công an TPHCM

Tối 13-11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM công bố kết quả mở rộng điều tra vụ án liên quan Hiệp đen và đồng phạm về các hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông; tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo đó, tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh, xử lý triệt để các hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng “giang hồ mạng”, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đồng chí Giám đốc Công an Thành phố và đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự tập trung điều tra, mở rộng vụ án Nguyễn Tuấn Hiệp, tức Hiệp đen, cùng đồng bọn thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng và các hành vi phạm tội khác có liên quan.

Theo điều tra, Trịnh Minh Tâm (47 tuổi, nghệ danh Dương Chấn Huy) tổ chức sản xuất phim ca nhạc hành động “Huy Bến xe” nhằm quảng bá hình ảnh và các ca khúc do mình sáng tác. Tâm thuê Nguyễn Thanh Liêm (38 tuổi) làm đạo diễn, cùng xây dựng kịch bản, lựa chọn diễn viên và tổ chức quay phim.

Biết Hiệp đen nổi tiếng với hình ảnh “đại ca” trên mạng xã hội, Tâm mời Hiệp đóng vai “ông trùm Hiệp đen”, sử dụng nhà và khách sạn của Hiệp làm bối cảnh. Hiệp đồng ý tham gia để quảng bá hình ảnh, khuếch trương thanh thế và rủ thêm nhiều đàn em góp mặt.

Từ trái sang: Vinh, Hoàng Mèo, Tấn Bo, Chấn Huy tại cơ quan Công an

Bộ phim có khoảng 40-50 người tham gia, với nhiều cảnh dùng dao, gậy và súng để giải quyết mâu thuẫn, tranh giành địa bàn bến xe, thu tiền bảo kê. Sau khi đăng tải trên YouTube, phim thu hút hơn 42.000 lượt xem.

Cơ quan điều tra xác định Tâm là chủ mưu, cầm đầu; Liêm trực tiếp đạo diễn, biên tập phim. Ngoài ra còn nhiều người tham gia sản xuất, viết kịch bản và diễn xuất, trong đó có Phạm Tấn Phúc (Tấn Bo), Nguyễn Lê Hoàng (Hoàng Mèo), Lê Thanh Ngọc (Kim Ny Ngọc) và Nguyễn Ngọc Mãi (Mai Tiger).

Căn cứ tài liệu và chứng cứ thu thập được, công an đã khởi tố, bắt tạm giam 10 bị can, gồm Tâm, Liêm, Tấn Bo, Hoàng Mèo và 6 người khác về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, theo khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Riêng Nguyễn Ngọc Mãi bị khởi tố cùng tội danh nhưng được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Công an TPHCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan; đồng thời kêu gọi những người tham gia sản xuất, phát tán phim “Huy Bến xe” và các video liên quan đến Hiệp đen chủ động trình báo, cung cấp tài liệu phục vụ điều tra. Trước đó, ngày 6-11, Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Hiệp đen cùng 13 đồng phạm liên quan các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, cho vay lãi nặng và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.