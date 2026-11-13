Khởi tố diễn viên hài 'Tấn Bo', 'Hoàng Mèo' cùng nhiều đối tượng

Ngày 13/11, Công an TP.HCM cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến các đối tượng được gọi là “giang hồ mạng”, Giám đốc Công an thành phố và Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) tập trung điều tra, mở rộng vụ án Nguyễn Tuấn Hiệp cùng đồng bọn.

Trước đó, cơ quan điều tra đã thụ lý vụ án liên quan đến các hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” do Hiệp cùng đồng bọn thực hiện.

Quá trình mở rộng điều tra, Công an TP.HCM làm rõ hoạt động tổ chức sản xuất, tham gia diễn xuất và phổ biến phim ca nhạc hành động “Huy Bến xe”, trong đó có sự góp mặt của Hiệp đen và nhiều người khác.

Theo kết quả điều tra, Trịnh Minh Tâm (nghệ danh Dương Chấn Huy, sinh năm 1979) là người tổ chức sản xuất phim nhằm quảng bá hình ảnh cá nhân và hai ca khúc do mình sáng tác. Tâm thuê Nguyễn Thanh Liêm (tên gọi khác là Hào, sinh năm 1988) làm đạo diễn. Hai người cùng bàn bạc, quyết định các khâu từ xây dựng ý tưởng, kịch bản, lựa chọn bối cảnh, trang phục, thiết bị đến tổ chức quay và dựng phim.

Nhận thấy Nguyễn Tuấn Hiệp có hình ảnh “đại ca” trên mạng xã hội, Tâm liên hệ mời người này đóng vai “ông trùm Hiệp đen”, đồng thời đề nghị sử dụng nhà riêng và khách sạn Hồng Hạnh của Hiệp làm bối cảnh quay phim.

Hiệp đồng ý tham gia với mục đích quảng bá hình ảnh, khuếch trương thanh thế trên không gian mạng, đồng thời rủ thêm nhiều người được cho là đàn em cùng xuất hiện trong phim. Ngoài ra, Tâm còn mời một số ca sĩ, diễn viên có sức hút trên mạng xã hội tham gia diễn xuất.

Bộ phim có sự tham gia của khoảng 40-50 người, với nhiều cảnh các nhóm sử dụng gậy, dao, súng để giải quyết mâu thuẫn, tranh giành địa bàn quản lý bến xe và thu tiền bảo kê. Sau khi hoàn thành, phim ca nhạc được đăng tải trên YouTube, thu hút hơn 42.000 lượt xem.

Diễn viên hài “Tấn Bo”, “Hoàng Mèo” cùng nhiều đối tượng tại Cơ quan Công an. Ảnh: CA.

Cơ quan điều tra xác định Trịnh Minh Tâm là người đầu tư, tổ chức sản xuất, cùng đạo diễn quyết định kịch bản, mời diễn viên và giao phim đăng tải nhằm thu lợi. Tâm được xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Nguyễn Thanh Liêm đảm nhiệm việc đạo diễn, biên tập và hoàn thiện sản phẩm để bàn giao cho Tâm.

Trong quá trình sản xuất, Nguyễn Ngọc Mãi, biệt danh Mai Tiger (sinh năm 1998), vừa tham gia diễn xuất trong vai bạn gái nhân vật Huy, vừa đảm nhiệm vai trò giám đốc sản xuất. Huỳnh Văn Dạn (sinh năm 1994) là người viết kịch bản ban đầu và làm phó đạo diễn.

Danh sách những người tham gia diễn xuất còn có Phạm Tấn Phúc, nghệ danh Tấn Bo (sinh năm 1973); Nguyễn Lê Hoàng, nghệ danh Hoàng Mèo (sinh năm 1979); Lê Thanh Ngọc, nghệ danh Kim Ny Ngọc (sinh năm 1992); Lê Hoàng Quốc Vinh, biệt danh Vinh K5 (sinh năm 1980); Nguyễn Thanh Nhã, biệt danh Thánh Lạc Trôi (sinh năm 1990); Phan Hữu Liêm (sinh năm 1989) và Nguyễn Thanh Vũ (sinh năm 1993).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng PC02) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Minh Tâm, Nguyễn Thanh Liêm, Lê Thanh Ngọc, Nguyễn Thanh Nhã, Phạm Tấn Phúc, Nguyễn Lê Hoàng, Lê Hoàng Quốc Vinh, Huỳnh Văn Dạn, Phan Hữu Liêm và Nguyễn Thanh Vũ về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, theo khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Riêng Nguyễn Ngọc Mãi cũng bị khởi tố về cùng tội danh nhưng được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của những cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP.HCM kêu gọi những người có hành vi vi phạm liên quan đến việc tổ chức sản xuất, quay phim, diễn xuất, biên tập, đăng tải và phát tán phim ca nhạc “Huy Bến xe” cùng các đoạn phim liên quan đến Hiệp đen sớm ra đầu thú, thành khẩn khai báo và giao nộp tài liệu, chứng cứ để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng.

Những người từng tham gia thực hiện bộ phim hoặc có thông tin liên quan được đề nghị chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM hoặc cơ quan công an gần nhất để cung cấp thông tin, phối hợp điều tra.

Theo Công an TP.HCM, vụ án là lời cảnh báo đối với hành vi lợi dụng việc sản xuất, đăng tải phim, clip để quảng bá hình ảnh cho các đối tượng “giang hồ mạng”, cổ súy bạo lực và gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh, trật tự. Việc núp bóng sản phẩm giải trí hay sở hữu lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội không thể trở thành căn cứ để miễn trừ trách nhiệm pháp luật. Các hành vi vi phạm sẽ được điều tra, xử lý căn cứ tính chất, mức độ và vai trò của từng cá nhân.