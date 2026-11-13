Khởi tố diễn viên hài Tấn Bo, Hoàng Mèo cùng nhiều bị can liên quan

Các đối tượng tại cơ quan chức năng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đây là các bị can liên quan vụ án “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” do Nguyễn Tuấn Hiệp (Hiệp đen), đối tượng vừa bị cơ quan chức năng khởi tố.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC02) ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Minh Tâm; Nguyễn Thanh Liêm; Lê Thanh Ngọc; Nguyễn Thanh Nhã; Phạm Tấn Phúc (nghệ danh Tấn Bo); Nguyễn Lê Hoàng (nghệ danh Hoàng Mèo); Lê Hoàng Quốc Vinh; Huỳnh Văn Dạn; Phan Hữu Liêm và Nguyễn Thanh Vũ về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, quy định tại khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Hình ảnh bộ phim các đối tượng quảng bá trên mạng xã hội. (Ảnh: Công an cung cấp)

Vụ án được xử lý theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh, xử lý triệt để các hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng “giang hồ mạng” thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng và các hành vi phạm tội khác có liên quan

Quá trình mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC02) đã làm rõ hoạt động tổ chức sản xuất, tham gia diễn xuất và phổ biến phim ca nhạc “Huy bến xe” có sự tham gia của Hiệp đen cùng nhiều người khác.

Theo kết quả điều tra, Trịnh Minh Tâm, nghệ danh Dương Chấn Huy tổ chức sản xuất phim ca nhạc hành động “Huy Bến xe” nhằm quảng bá hình ảnh và hai ca khúc do mình sáng tác. Tâm thuê Nguyễn Thanh Liêm làm đạo diễn, cùng quyết định các khâu xây dựng ý tưởng, kịch bản, lựa chọn bối cảnh, trang phục, thiết bị và tổ chức quay, dựng phim.

Các đối tượng tại cơ quan chức năng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Biết Hiệp có hình ảnh “đại ca” trên mạng xã hội, Tâm liên hệ mời Hiệp đóng vai “ông trùm Hiệp đen”, đồng thời mượn nhà và khách sạn Hồng Hạnh của Hiệp làm bối cảnh, đồng thời rủ nhiều đàn em xuất hiện trong phim. Tâm cũng mời một số ca sĩ, diễn viên có sức hút trên mạng xã hội tham gia.

Bộ phim với sự tham gia của 40-50 người, nội dung có nhiều cảnh các nhóm dùng gậy, dao, súng giải quyết mâu thuẫn, tranh giành địa bàn quản lý bến xe, thu tiền bảo kê. Toàn bộ phim ca nhạc cũng được đăng trên kênh YouTube thu hút hơn 42.000 lượt xem.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.