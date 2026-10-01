Khởi tố đầu mối sản xuất hơn 100.000 sản phẩm giảm cân chứa chất cấm cho Ngân 98

Các đối tượng (từ trái sang phải): Nguyễn Thị Thanh Hoa, Lê Hữu Hoàng, Đặng Thiên Hương. (Ảnh: Bộ Công an)

Chiều 1/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết, mở rộng điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm do Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) thực hiện, đơn vị đã xác định nguồn cung cấp thực phẩm giảm cân có chứa chất cấm cho Ngân là Đặng Thiên Hương (sinh năm 1992, thường trú phường Từ Liêm, Hà Nội), chủ Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất dược phẩm công nghệ cao Nanotesla.

Kết quả điều tra xác định, từ khoảng tháng 8/2023 đến tháng 7/2024, Đặng Thiên Hương đã sản xuất cho Võ Thị Ngọc Ngân hơn 100.000 sản phẩm thực phẩm giảm cân có chứa chất cấm Sibutramine và Phenolphthalein, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Ngoài sản xuất, cung cấp hàng hóa cho Ngân, đối tượng Đặng Thiên Hương còn sản xuất, buôn bán thực phẩm cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp khác.

Ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Thiên Hương, Nguyễn Thị Thanh Hoa và Lê Hữu Hoàng liên quan đến hành vi sai phạm của Võ Thị Ngọc Ngân.

Cơ quan điều tra đang làm rõ hoạt động kinh doanh thực phẩm giảm cân có chứa chất cấm của Võ Thị Ngọc Ngân và Đặng Thiên Hương. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các cá nhân, doanh nghiệp có hoạt động buôn bán thực phẩm giảm cân với Võ Thị Ngọc Ngân và Đặng Thiên Hương đến Cơ quan điều tra trình báo để được xem xét theo quy định.

Sibutramine đã bị cấm sử dụng do có nguy cơ gây tai biến tim mạch, đột quỵ. Phenolphthalein là chất có nguy cơ gây ung thư.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân không mua, sử dụng các sản phẩm giảm cân không rõ nguồn gốc, đặc biệt là các gói viên “tặng kèm” không nhãn mác, không được công bố theo quy định./.