Khởi tố Đặng Trường Giang mua bán trái phép 114 tài khoản ngân hàng

Công an TP Hải Phòng thông tin, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đặng Trường Giang (SN 2006, trú tại phường An Biên, TP Hải Phòng) về tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 2/2025, Giang tham gia các hội, nhóm thu mua tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội. Từ đây, Giang tìm người mở tài khoản ngân hàng trực tuyến bằng số điện thoại do các đối tượng khác cung cấp, nhận thông tin đăng nhập rồi mua lại với giá từ 80.000 đến 100.000 đồng/tài khoản.

Đối tượng Đặng Trường Giang - Ảnh: CAHP

Sau khi mua được tài khoản, Giang tiếp tục rao bán trên mạng xã hội với giá từ 80.000-150.000 đồng/tài khoản.

Cơ quan điều tra xác định có 114 tài khoản ngân hàng do 10 người bán cho Giang.

Cơ quan điều tra đã đề nghị các ngân hàng dừng giao dịch đối với những tài khoản được xác định có liên quan. Đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ các cá nhân tham gia mua bán và mục đích sử dụng các số tài khoản này.