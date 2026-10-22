Khởi tố Đàm Thị Tươi về hành vi 'Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân'

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt đối với Đàm Thị Tươi.

Từ năm 2019 đến nay, bà Đàm Thị Tươi sử dụng tài khoản Facebook cá nhân “Đàm Tươi” đăng tải, chia sẻ nhiều video, bài viết, hình ảnh có nội dung xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của Tỉnh uỷ, UBND thành phố Sơn La (cũ) và một số đồng chí lãnh đạo của tỉnh Sơn La.

Đối tượng Đàm Thị Tươi tại cơ quan Công an.

Các video, bài viết có tiêu đề: “Pháp luật đâu phải trò đùa, đừng ép con liệt sĩ đến bước đường cùng, vì sao tôi phải tố cáo lên mạng xã hội UBND thành phố Sơn La cướp đất của con liệt sĩ..."; “UBND thành phố Sơn La cướp đất của con liệt sĩ, cướp cả quyền công dân”; “Tỉnh ủy Sơn La ép con liệt sĩ đến bước đường cùng”; “KÊU CỨU CHO VỢ LIỆT SĨ! Các cấp chính quyền của tỉnh Sơn La bao che, dung túng tiếp tay cướp đất của tôi...