Khởi tố Đàm Thị Tươi về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ

Ngày 22/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (SN 1965) trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Đàm Thị Tươi (áo đỏ) tại cơ quan Công an.

Các quyết định, lệnh nêu trên đã được Viện KSND tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, Lệnh theo đúng quy định của pháp luật.

Từ năm 2019 đến nay, Đàm Thị Tươi sử dụng tài khoản Facebook cá nhân “Đàm Tươi” đăng tải, chia sẻ nhiều video, bài viết, hình ảnh có nội dung xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của Tỉnh uỷ, UBND thành phố Sơn La...