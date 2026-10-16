Khởi tố cựu nhân viên kinh doanh chiếm đoạt hơn 431 triệu đồng

Ngày 16/10, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Doãn Luân (SN 1985, trú tại xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 3 Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với Lê Doãn Luân. Ảnh CACC

Trước đó, vào tháng 6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận đơn tố giác của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và Vật liệu xây dựng Đông Anh 9, có địa chỉ tại tổ dân phố Thọ Sơn, xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, liên quan đến hành vi chiếm đoạt tiền bán hàng của Luân, nguyên nhân viên kinh doanh tại doanh nghiệp.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ tháng 9/2013 đến tháng 1/2019, Luân được công ty phân công phụ trách tiếp thị, bán hàng, giao các sản phẩm tấm lợp fibro xi măng và trực tiếp thu tiền từ các đại lý để nộp về doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Luân bị xác định đã lợi dụng sự tin tưởng của công ty, thu tiền hàng từ nhiều đại lý nhưng không thực hiện việc nộp lại theo quy định.

Qua xác minh, cơ quan điều tra xác định Luân đã thu tiền của 37 đại lý với tổng số tiền hơn 431 triệu đồng. Thay vì chuyển số tiền này về công ty, Luân bị cáo buộc giữ lại và sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân.

Đến thời điểm bị điều tra, Luân không còn khả năng hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan tiến hành tố tụng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Doãn Luân để phục vụ công tác điều tra.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục làm rõ vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật.