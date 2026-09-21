Khởi tố cựu kế toán trưởng tự ý rút tiền tỷ của trung tâm quỹ đất để tiêu xài

Ngày 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Kỳ Trí (sinh năm 1983, ngụ ấp Trung Thành, xã An Châu, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Kỳ Trí.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ năm 2024 - 2025, do kinh doanh thua lỗ và nợ nần nhiều người, Nguyễn Kỳ Trí (nguyên kế toán trưởng của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cũ) đã tự ý rút 1,599 tỷ đồng của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Long Xuyên (nay là Ban Quản lý dự án Khu vực I, tỉnh An Giang).

Số tiền này được Trí sử dụng vào việc trả nợ, tiêu xài cá nhân và mua vật liệu xây dựng làm công trình dân sinh do ông Trí thi công.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đang tiếp điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.