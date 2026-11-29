Ngày 29/11/2026, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về các hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra trong quá trình thực hiện gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy ngoại ngữ để cung cấp cho các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ), với Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế (Công ty AIC).

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố các bị can.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định pháp luật trong lĩnh vực đầu tư, mua sắm công, Cơ quan CSĐT làm rõ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Thanh Quốc - nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam (nay là Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng); Thân Đức Sửu - nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam (nay là Sở Tài chính TP Đà Nẵng); Võ Thành Văn – nguyên Phó Phòng Quản lý giá và công sản thuộc Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam); Võ Anh Tuấn - nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam; Nguyễn Thành Châu - Phó Chánh Văn phòng BQLDA đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam (nay là BQLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật TP Đà Nẵng); Nguyễn Thị Thanh Nhàn (SN 1969) - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC và Nguyễn Hồng Sơn - Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC.

Theo điều tra, thực hiện gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy ngoại ngữ để cung cấp cho các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2017 với tổng giá trị hơn 64 tỷ đồng, Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo Nguyễn Hồng Sơn cùng các nhân viên Công ty AIC thông đồng với Võ Anh Tuấn cung cấp cấu hình, thông số kỹ thuật, giá trang thiết bị mua sắm, nâng khống giá thiết bị và thông đồng với đơn vị thẩm định giá để hợp thức hóa chứng thư thẩm định giá.

Nhàn chỉ đạo sử dụng các công ty do Nhàn thuê nhân viên và người thân đứng tên lập ra làm “quân xanh” tham gia dự thầu nhằm giúp Công ty AIC trúng thầu với giá cao hơn thực tế, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước.

Sơn chỉ đạo nhân viên Công ty AIC thông đồng với chủ đầu tư (thông qua Tuấn) rồi tiết lộ, cung cấp cấu hình, thông số kỹ thuật, giá trang thiết bị mua sắm, thông đồng với đơn vị thẩm định giá để thẩm định giá thiết bị theo giá đã ấn định với Công ty AIC nhằm hợp thức hóa chứng thư thẩm định, chỉnh sửa, hợp thức hồ sơ mời thầu để Công ty AIC trúng thầu.

Trong 7 bị can thì Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Nguyễn Hồng Sơn đã bỏ trốn, đang bị truy nã quốc tế.

Hà Thanh Quốc và Thân Đức Sửu thiếu trách nhiệm trong công tác xây dựng, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu; đề xuất UBND tỉnh phê duyệt giá gói thầu chỉ căn cứ vào chứng thư thẩm định giá mà không có báo cáo kết quả thẩm định giá, dẫn đến không đúng với giá trị thực tế.

Võ Thành Văn (đã nghỉ hưu) thông đồng với Tuấn và Công ty AIC thẩm định nâng khống giá thiết bị gói thầu. Nguyễn Thành Châu thông đồng với Tuấn và Công ty AIC tiết lộ, chỉnh sửa hồ sơ mời thầu giúp sức cho Công ty AIC trúng thầu, gây thiệt hại ngân sách nhà nước.

Theo CQĐT, các sai phạm này xảy ra đã lâu (năm 2015), có sự biến động về tổ chức, bộ máy hành chính; việc thu thập, rà soát, đối chiếu hồ sơ, tài liệu và chứng cứ phục vụ điều tra gặp khó khăn, phức tạp; nhiều tài liệu, chứng từ về quy trình lập dự toán, thẩm định giá, xây dựng và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cần được kiểm chứng chặt chẽ qua nhiều đầu mối.

Khi làm việc với CQĐT, các bị can không thành khẩn khai báo, quanh co, né tránh trách nhiệm, không thừa nhận hành vi phạm tội, gây khó khăn cho công tác đấu tranh.

Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của Giám đốc Công an TP và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng khắc phục khó khăn, quyết tâm và kiên trì đấu trí với từng đối tượng, bám sát hồ sơ, tài liệu, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để bóc tách từng hành vi, làm rõ từng mắt xích sai phạm, làm rõ chứng cứ cùng vai trò và hành vi của từng cá nhân liên quan.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Nguyễn Hồng Sơn đã bỏ trốn và đang bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Công an các địa phương ra quyết định truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế. Tính đến nay, bà Nhàn đã bị truy tố và xét xử trong 8 vụ án.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp tục tập trung điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý; tích cực xác minh, truy tìm các đối tượng truy nã bỏ trốn…