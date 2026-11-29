Ngày 29/11, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can để điều tra về các hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị can gồm: Hà Thanh Quốc (nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam); Thân Đức Sửu (nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam); Võ Thành Văn (nguyên Phó phòng Quản lý giá và công sản thuộc Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam).

Võ Anh Tuấn (nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam, nay là Phó phòng Kế hoạch - Tài chính Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng).

Nguyễn Thành Châu (nguyên Phó Chánh Văn phòng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam, nay là Phó phòng Tài chính Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật TP Đà Nẵng).

Hai bị can còn lại là Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế - AIC) và Nguyễn Hồng Sơn (Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC).

Ông Hà Thanh Quốc (thứ hai từ trái sang), nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam (cũ), cùng các bị can trong vụ án. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Theo cơ quan điều tra, sai phạm xảy ra từ năm 2015, liên quan đến gói thầu mua sắm thiết bị dạy ngoại ngữ cho các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ).

Nguyễn Thị Thanh Nhàn được xác định giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo Nguyễn Hồng Sơn cùng các nhân viên thông đồng với Võ Anh Tuấn để nâng khống giá thiết bị, hợp thức hóa chứng thư thẩm định giá.

Bà Nhàn còn sử dụng các công ty làm “quân xanh” tham gia dự thầu, giúp AIC trúng thầu với giá cao hơn thực tế, gây thiệt hại ngân sách nhà nước.

Nguyễn Hồng Sơn được xác định trực tiếp chỉ đạo nhân viên AIC thông đồng với chủ đầu tư, đơn vị thẩm định giá và chỉnh sửa, hợp thức hóa hồ sơ mời thầu.

Cơ quan điều tra xác định Hà Thanh Quốc và Thân Đức Sửu có hành vi thiếu trách nhiệm trong công tác xây dựng, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dẫn đến việc đề xuất phê duyệt giá gói thầu không đúng với giá trị thực tế.

Võ Thành Văn bị xác định thông đồng với Võ Anh Tuấn và Công ty AIC để thẩm định, nâng khống giá thiết bị.

Nguyễn Thành Châu bị xác định thông đồng với Võ Anh Tuấn và Công ty AIC để tiết lộ, chỉnh sửa hồ sơ mời thầu, giúp doanh nghiệp này trúng thầu.

Hiện, Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Nguyễn Hồng Sơn đã bỏ trốn, đang bị truy nã toàn quốc và quốc tế.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, đồng thời truy bắt các bị can bỏ trốn.