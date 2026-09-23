Khởi tố cựu cán bộ thuế tự phê duyệt hơn 400 hóa đơn điện tử để bán trục lợi

Ngày 22/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt Quyết định khởi tố và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Quốc Trưởng (sinh năm 1978, ngụ khóm 8, phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi "Giả mạo trong công tác".

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong giai đoạn từ tháng 5/2023 đến tháng 6/2025, Phạm Quốc Trưởng là công chức thuộc Thuế cơ sở 5 (tỉnh Vĩnh Long), được giao trọng trách tiếp nhận và xử lý các đề nghị cấp hóa đơn điện tử. Thay vì thực hiện đúng chức trách, Trưởng đã "đạo diễn" một kịch bản gian lận vô cùng tinh vi.

Bắt đối tượng Phạm Quốc Trưởng (sinh năm 1978) điều tra về hành vi giả mạo trong công tác. (Ảnh CACC)

Cụ thể, đối tượng đã sử dụng trái phép thông tin tài khoản của 09 hộ kinh doanh trên địa bàn để tự ý khởi tạo hóa đơn. Táo tợn hơn, Trưởng còn qua mặt cơ quan bằng cách dùng tài khoản của các lãnh đạo Đội, Tổ và Lãnh đạo Thuế cơ sở để trực tiếp thao tác, ký duyệt trót lọt 441 hóa đơn điện tử. Toàn bộ số hóa đơn này đều là hóa đơn khống, hoàn toàn không phát sinh bất kỳ giao dịch mua bán hàng hóa hay dịch vụ nào kèm theo. Sau khi "phù phép" thành công, Trưởng đem bán số hóa đơn trên cho nhiều cá nhân và tổ chức khác nhau để trục lợi.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, xác minh làm rõ các manh mối liên quan nhằm xử lý nghiêm minh toàn bộ các đối tượng theo quy định của pháp luật.