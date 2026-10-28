Khởi tố cựu cán bộ Chi nhánh phát triển quỹ đất khu vực Bình Gia (Lạng Sơn)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự; quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và ra lệnh khám xét đối với 3 bị can liên quan đến vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.

Các bị can gồm: Hoàng Kim Vy (sinh năm 1979, Trưởng chi nhánh); Hoàng Thị Lý (sinh năm 1979) và Đào Thanh Hải (sinh năm 1982; cùng là Kế toán phụ trách Chi nhánh) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 360 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Công an Lạng Sơn đọc các quyết định khởi tố (Ảnh: Công an Lạng Sơn).

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, các bị can đã thực hiện không đúng chức trách nhiệm vụ được giao để bị can Nông Thanh Tú (sinh năm 1989, trú tại thôn Ngọc Quyến, xã Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn) lợi dụng sơ hở, thiếu sót trong quản lý tài chính của Chi nhánh phát triển quỹ đất khu vực Bình Gia thực hiện hành vi chiếm đoạt số tiền trên 18 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Ngày 11/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Nông Thanh Tú về hành vi Tham ô tài sản.

Ngày 26/10/2026, sau khi được sự phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can trên để tiến hành điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Vụ án tiếp tục được Công an tỉnh Lạng Sơn điều tra mở rộng, tiến hành kê biên, thu hồi triệt để tài sản các đối tượng đã chiếm đoạt để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.