Khởi tố con rể đánh chết bố vợ

Trong lúc mâu thuẫn, Đạt dùng khúc cây đánh trúng mặt khiến cha vợ thương nặng và tử vong sau đó.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Tấn Đạt (SN 1988, ngụ xã Mỹ An, huyện Tháp Mười) để làm rõ vụ án mạng dẫn đến chết người.

Nạn nhân là ông Trần Bình Trọng (SN 1965, ngụ huyện Giồng Giềng, tỉnh Kiên Giang) là cha vợ của Mai Tấn Đạt.

Theo tài liệu điều tra, ngày 17/3, tại xã Mỹ An trong lúc mâu thuẫn cãi vã, Đạt đã dùng một khúc cây tràm đánh vào vùng mặt của cha vợ. Ông Trọng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Công an huyện Tháp Mười đã bắt giữ Đạt lập hồ sơ, xử lý.

Ngọc Khánh