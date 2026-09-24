Khởi tố 'con nghiện' kiêm con buôn

Đối tượng Cao Xuân Thịnh bị khởi tố, bắt tạm giam.

Tối 9-9, Thịnh lấy một gói ma túy ra sử dụng, phần ma túy còn lại đem cất dưới nệm. Đến rạng sáng 10-9, Nguyễn Đức Vương đến phòng trọ của Thịnh ngủ lại và tự lấy bộ dụng cụ sử dụng ma túy cón dính ít ma túy mà Thịnh chưa sử dụng hết ra sử dụng. Đến trưa cùng ngày, khi Vương và Thịnh bị lực lượng Công an kiểm tra, bắt quả tang và thu giữ 0,22g ma túy loại Methamphetamine. Ngày 23-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam Cao Xuân Thịnh về hành vi: “Mua bán trái phép chất ma túy”. Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra theo quy định.