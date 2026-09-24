Khởi tố 'con nghiện' kiêm con buôn
Để có tiền tiêu xài và ma túy sử dụng, Cao Xuân Thịnh (1998, trú xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) 2 lần mua ma túy “đá” từ một đối tượng tên Quyết (không rõ lai lịch) đem về bán cho “con nghiện” khác và cất để sử dụng.
Tối 9-9, Thịnh lấy một gói ma túy ra sử dụng, phần ma túy còn lại đem cất dưới nệm. Đến rạng sáng 10-9, Nguyễn Đức Vương đến phòng trọ của Thịnh ngủ lại và tự lấy bộ dụng cụ sử dụng ma túy cón dính ít ma túy mà Thịnh chưa sử dụng hết ra sử dụng. Đến trưa cùng ngày, khi Vương và Thịnh bị lực lượng Công an kiểm tra, bắt quả tang và thu giữ 0,22g ma túy loại Methamphetamine. Ngày 23-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam Cao Xuân Thịnh về hành vi: “Mua bán trái phép chất ma túy”. Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra theo quy định.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/khoi-to-con-nghien-kiem-con-buon-post358420.html