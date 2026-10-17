Khởi tố cô gái giật thẻ, bẻ gậy chỉ huy giao thông của an ninh thôn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Hoàng Thị Hương (SN 1991, trú tại xã Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) về tội Gây rối trật tự công cộng theo quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Khoảng 23h ngày 12/10, tổ bảo vệ an ninh, trật tự thôn Dân Thanh, xã Yên Lập nhận được tin báo của người dân về vụ xô xát, gây mất trật tự tại khu vực Quốc lộ 70B.

Cơ quan công an làm việc với Hoàng Thị Hương.

Tiếp nhận tin báo, ông H.Q.Đ., tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thôn Dân Thanh có mặt tại hiện trường để xác minh, nắm bắt tình hình. Tại đây, ông H.Q.Đ. phát hiện Hoàng Thị Hương đang to tiếng, xô xát với H.T.N. (SN 1994, trú tại xã Thượng Long).

Mặc dù được nhiều người dân có mặt can ngăn, Hương vẫn tiếp tục có hành vi gây mất trật tự, giật thẻ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, giật và bẻ gậy chỉ huy giao thông, đồng thời có lời nói xúc phạm ông H.Q.Đ.

Sau đó, ông H.Q.Đ. báo cáo Công an xã Yên Lập để phối hợp giải quyết.

Ngày 13/10, Hoàng Thị Hương đến Công an xã Yên Lập trình diện, khai báo về hành vi sai phạm.

Công an xác định hành vi của Hoàng Thị Hương gây mất an ninh, trật tự tại khu vực công cộng, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, sinh hoạt của người dân xung quanh và gây mất an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 70B.