Khởi tố chủ vỏ lãi vì để người không có chuyên môn điều khiển phương tiện gây tai nạn

Ngày 1/11, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Dũng (SN 1980, ngụ xã Trường Thành, TP. Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.

Theo thông tin ban đầu, ngày 18/4/2026, do có mối quan hệ quen biết từ trước, ông Dũng cho anh N. N. Tr. (SN 1997, ngụ ấp Tân Long, xã Phong Điền, TP. Cần Thơ) mượn một chiếc vỏ lãi composite.

Ông Lê Văn Dũng tại Cơ quan Công an. Ảnh: CACT.

Đến khoảng 18h40 cùng ngày, khi điều khiển phương tiện đến khu vực kênh Bà Đúc, thuộc ấp Định Hòa, xã Trường Thành, anh Tr. gặp tai nạn và tử vong tại hiện trường.

Làm việc với cơ quan công an, ông Dũng cho biết khi cho mượn phương tiện đã không kiểm tra việc anh Tr. có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn theo quy định hay không.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ xác định hành vi của ông Dũng có dấu hiệu phạm tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”, quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 276 Bộ luật Hình sự.

Qua vụ việc, công an khuyến cáo người dân, nhất là các hộ thường xuyên sử dụng phương tiện thủy nội địa để đi lại, sản xuất và sinh hoạt, cần chấp hành nghiêm quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy. Chủ phương tiện tuyệt đối không giao hoặc cho mượn phương tiện đối với người không đủ điều kiện điều khiển theo quy định pháp luật.