Khởi tố chủ trang trại dùng chất cấm tạo nạc heo để bán ra thị trường

Lực lượng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai thi hành lệnh khởi tố bị can. (Ảnh: Công an thành phố Đồng Nai)

Ngày 9/10, Công an thành phố Đồng Nai thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N. H. T. (sinh năm 1954) và D. T. H. (sinh năm 1974, cả 2 đều ngụ xã Tân An), để điều tra tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, quy định tại khoản 4, Điều 317, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, Đoàn kiểm tra gồm lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đồng Nai phối hợp Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản kiểm tra tại cơ sở chăn nuôi heo của N.H.T., địa chỉ tại ấp Cây Xoài, xã Tân An, thành phố Đồng Nai.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2.349 con heo có chứa chất Salbutamol (chất tạo nạc).

Đoàn kiểm tra đã tạm giữ 2.349 con heo còn sống, tổng trọng lượng 305 tấn có giá trị trên thị trường khoảng hơn 15 tỷ đồng.

Qua đấu tranh Ng. H. Th., chủ trại heo và D. Th. H. khai nhận để tăng trọng cho số heo nêu trên, 2 đối tượng đã bàn bạc với nhau và mua chất tạo nạc để phối trộn với thức ăn chăn nuôi, cho heo ăn để tăng cân trong thời gian ngắn xuất bán ra thị trường thu lợi. Tuy nhiên chưa kịp tiêu thụ số heo nêu trên thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, làm rõ.