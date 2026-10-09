Khởi tố chủ trại heo và đồng phạm vì sử dụng chất tạo nạc quy mô lớn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can sau khi phát hiện hàng nghìn con heo được cho ăn chất tạo nạc Salbutamol nhằm tăng trọng trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an thành phố Đồng Nai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ng.H.Th. (SN 1954) và D.Th.H. (SN 1974), cùng ngụ xã Tân An, để điều tra về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" theo khoản 4 Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh khởi tố bị can. Ảnh: Công an thành phố Đồng Nai

Trước đó, ngày 5/9/2026, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đồng Nai phối hợp Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản tiến hành kiểm tra cơ sở chăn nuôi heo của Ng.H.Th. tại ấp Cây Xoài, xã Tân An.

Quá trình kiểm tra đã phát hiện 2.349 con heo có chứa chất Salbutamol, một loại chất tạo nạc bị cấm sử dụng trong chăn nuôi. Toàn bộ số heo trên, với tổng trọng lượng khoảng 305 tấn, ước giá trị hơn 15 tỷ đồng, đã bị cơ quan chức năng tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận đã bàn bạc mua Salbutamol về phối trộn vào thức ăn chăn nuôi nhằm kích thích tăng trọng cho đàn heo trong thời gian ngắn, qua đó nâng cao lợi nhuận khi xuất bán ra thị trường.

Theo cơ quan điều tra, nếu không bị phát hiện kịp thời, hàng trăm tấn thịt heo nhiễm chất cấm có thể đã được đưa đến tay người tiêu dùng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và làm mất an toàn thực phẩm trên thị trường.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.