Khởi tố Chủ tịch, TGĐ Công ty Bánh kẹo Thăng Long chiếm đoạt 80 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 4 bị can về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, gồm: Lương Song Hào (SN 1983, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long); Bùi Thúy Quỳnh (SN 1994, Tổng Giám đốc); Vũ Ngọc Vinh (Phó Tổng Giám đốc) và Lê Thị Thu Trang (SN 1990, Giám đốc Sàn Mangala).

Qua công tác điều tra, xác minh thông tin mua, bán nhà ở xã hội tại dự án tổ hợp nhà ở xã hội và thương mại AZ Thăng Long (dự án New City) tại thôn Lai Xá, xã Hoài Đức, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội làm rõ phương thức, thủ đoạn thu tiền chênh lệch ngoài hợp đồng mua bán, thu lợi bất chính với tổng số tiền khoảng 80 tỷ đồng của gần 300 khách hàng mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Theo quy định, giá bán nhà ở xã hội là 14.017.594 đồng/m² (chưa VAT), giá cho thuê mua là 61.081 đồng/m² (chưa VAT) và chủ đầu tư không được thu thêm khoản tiền nào khác.

Tuy nhiên, Lương Song Hào, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long (Công ty AZ Thăng Long) và Lê Thị Thu Trang đã chỉ đạo nhân viên kinh doanh thu tiền chênh lệch ngoài hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội của khách hàng tại tòa A3.

Bị can Vũ Ngọc Vinh.

Đáng chú ý, khoản tiền này được hợp thức dưới nhiều hình thức như giấy “Đăng ký đặt quyền thuê/mua căn hộ”, “Hợp đồng tư vấn hồ sơ”, phiếu thu có đóng dấu của Sàn Mangala. Nội dung thỏa thuận thể hiện khoản tiền chênh sẽ được khấu trừ vào số tiền thuê, mua theo Hợp đồng mua bán/Văn bản thoả thuận với chủ đầu tư.

Tuy nhiên, các đối tượng đã sử dụng nhiều hình thức như giấy “Đăng ký đặt quyền thuê/mua căn hộ”, “Hợp đồng tư vấn hồ sơ”, phiếu thu… để thu khoản tiền chênh, sau đó đưa ra ngoài sổ sách.

Bị can Lương Song Hào tại cơ quan công an

Cơ quan điều tra xác định, các nhân viên kinh doanh hướng dẫn khách hàng nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của giám đốc, kế toán sàn Mangala; sau đó số tiền được chuyển lại cho Lương Song Hào. Khoản tiền này để ngoài sổ sách kế toán, báo cáo thuế để sử dụng cho hoạt động công ty và mục đích cá nhân của Hào.

Lương Song Hào đã giao Vũ Ngọc Vinh chịu trách nhiệm xác định mức tiền chênh lệch dựa trên giá nhà ở thương mại trong khu vực, giá nhà ở xã hội tại các dự án khác, vị trí, tiện ích của dự án và nhu cầu từng thời điểm, trình Bùi Thúy Quỳnh và Hào phê duyệt, sau đó chuyển cho Sàn Mangala triển khai thu tiền khách hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang điều tra, xử lý vụ việc.