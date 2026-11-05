Khởi tố chủ tài khoản Facebook 'Thanh Thật Thà' thông tin sai sự thật

Đối tượng Trần Minh Thanh tại cơ quan công an. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Minh Thanh (sinh năm 1990, thường trú tại phường Tân Sơn Nhì), chủ tài khoản Facebook “Thanh Thật Thà," về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân," quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Công ty cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM có kiến nghị cơ quan Công an xác minh, xử lý một tài khoản Facebook đăng tải video chứa thông tin chưa được kiểm chứng, xuyên tạc, quy kết sai sự thật về hoạt động của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến uy tín và quyền, lợi ích hợp pháp của công ty.

Qua rà soát, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố xác định tài khoản Facebook “Thanh Thật Thà” do Trần Minh Thanh tạo lập và sử dụng.

Ngày 24/10/2026, Thanh đăng tải video dài gần 10 phút, nội dung so sánh, đánh giá các ứng dụng gọi xe công nghệ, trong đó có nhiều thông tin xuyên tạc, sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín Công ty GSM.

Làm việc với cơ quan điều tra, Thanh khai nhận đăng tải video nhằm thu hút người xem, tạo sự chú ý để kiếm tiền từ Facebook. Tuy nhiên, đối tượng chưa được nền tảng này trả tiền do chưa đủ điều kiện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Minh Thanh để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Công an Thành phố khuyến cáo, mọi hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin trên không gian mạng phải tuân thủ quy định pháp luật. Người đưa thông tin bịa đặt, sai sự thật, xâm phạm uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, tùy tính chất, mức độ vi phạm, có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự./.