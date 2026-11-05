Khởi tố chủ tài khoản Facebook “Thanh Thật Thà”

Đối tượng Trần Minh Thanh tại cơ quan công an.

Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Minh Thanh (SN 1990, thường trú tại phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, trước đó, Công an TP.HCM tiếp nhận kiến nghị của Công ty cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM, đề nghị xác minh, xử lý một tài khoản Facebook đăng tải video có nội dung chứa thông tin chưa được kiểm chứng, xuyên tạc và quy kết sai sự thật về hoạt động của doanh nghiệp, gây ảnh hưởng đến uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của công ty.

Qua công tác rà soát, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự) xác định tài khoản Facebook “Thanh Thật Thà” do Trần Minh Thanh tạo lập và sử dụng.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, ngày 24/10/2026, Thanh đăng tải một video có thời lượng gần 10 phút, với nội dung so sánh, đánh giá các ứng dụng gọi xe công nghệ. Trong video, Thanh đưa ra nhiều thông tin bị xác định là xuyên tạc, sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín của Công ty GSM.

Làm việc với cơ quan điều tra, Trần Minh Thanh khai nhận việc đăng tải video nhằm thu hút người xem, tạo sự chú ý để kiếm tiền từ nền tảng Facebook. Tuy nhiên, đến thời điểm làm việc, Thanh chưa được nền tảng này trả tiền do chưa đáp ứng đủ điều kiện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Minh Thanh.

Vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo đối với những hành vi lợi dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng có sức lan tỏa rộng rãi, mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi phát ngôn, đăng tải và chia sẻ thông tin trên không gian mạng. Việc nhân danh quan điểm cá nhân hay lấy mục đích thu hút lượt xem, lượt tương tác để biện minh cho hành vi đưa thông tin sai sự thật không thể thay thế trách nhiệm tuân thủ pháp luật.

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật, xâm phạm uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.

Khởi tố chủ tài khoản Facebook “Thanh Thật Thà”