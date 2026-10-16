Khởi tố chủ shop kinh doanh sản phẩm thời trang giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 1/10/2026, Công an xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên tiến hành kiểm tra cửa hàng “Duy Bom”, địa chỉ tại xã Phú Bình, do Nguyễn Văn Duy làm chủ.

Lực lượng chức năng phát hiện 974 sản phẩm quần, áo mang nhãn hiệu A., L. và D. có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, tài liệu chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng hóa trên.

Theo kết quả giám định, toàn bộ 974 sản phẩm nêu trên đều là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ. Kết quả định giá xác định tổng giá trị số tang vật tại thời điểm định giá là hơn 330 triệu đồng.

Vụ việc tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Việc phát hiện, xử lý hành vi kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, góp phần bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể sở hữu nhãn hiệu.