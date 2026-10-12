Khởi tố chủ kênh 'Già làng Tây Nguyên' vì xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp sâm Ngọc Linh

Đỗ Thành Tín - chủ kênh mạng xã hội “Già làng Tây Nguyên” đã bị bắt tạm giam

Trước đó, cuối tháng 8-2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện tại cửa hàng Già Làng Tây Nguyên (số 602 Phan Đình Phùng, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) do bà Dương Thị Phượng làm chủ hộ kinh doanh, trưng bày các sản phẩm rượu củ sâm và sâm ngâm mật ong có dán tem, nhãn mang tên “Ngọc Linh”.

Đây là tên gọi trùng với chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” đã được bảo hộ tại Việt Nam theo Quyết định số 3235/QĐ-SHTT ngày 16-8-2016 của Cục Sở hữu trí tuệ về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00049 cho sản phẩm sâm Ngọc Linh. Tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý này là Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum (nay là Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi) và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam (nay là Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng).

Tống đạt quyết định khởi tố bị can Dương Thị Phượng

Theo cơ quan Công an, mặc dù chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ, vợ chồng Tín và Phượng vẫn thu mua các củ sâm không có tem truy xuất nguồn gốc, sau đó tự dán tem, nhãn mang chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh”. Các sản phẩm này được trưng bày tại cửa hàng Già Làng Tây Nguyên để quảng cáo, bán kiếm lời.

Không chỉ kinh doanh tại cửa hàng, Đỗ Thành Tín còn tận dụng sức ảnh hưởng của mình trên các nền tảng mạng xã hội YouTube, Facebook với lượng người theo dõi lớn để quảng bá sản phẩm. Tín trực tiếp sản xuất, quay và đăng tải các video giới thiệu, quảng cáo sản phẩm “Rượu Sâm Ngọc Linh” và “Củ Sâm Ngọc Linh Ngâm Mật Ong” nhằm thu hút khách hàng.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt tạm giam Đỗ Thành Tín để phục vụ điều tra; đối với Dương Thị Phượng, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan.

Hà Vy