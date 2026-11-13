Khởi tố chủ hộ kinh doanh trốn thuế hơn 280 triệu đồng

Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ sở sản xuất, kinh doanh hạt nhựa tái chế do bà N.Q.L. (trú tại thôn Minh Khai, xã Như Quỳnh) trực tiếp điều hành có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế.

Cụ thể, trong giai đoạn từ năm 2021-2025 đã phát sinh doanh thu lớn từ hoạt động sản xuất, kinh doanh tái chế phế liệu nhựa.

Tuy nhiên, với mục đích trốn tránh nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, bà N.Q.L. đã không thực hiện việc nộp hồ sơ kê khai thuế, không báo cáo doanh thu với cơ quan thuế theo quy định.

Lực lượng Cảnh sát kinh tế kiểm tra cơ sở cơ sở sản xuất, kinh doanh hạt nhựa tái chế do bà N.Q.L. trực tiếp điều hành. (Ảnh: CAHY).

Cơ quan Công an xác định, tổng số tiền thuế trốn được xác định là hơn 280 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 10/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà N.Q.L. về tội “Trốn thuế”, quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025).

Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Thời gian tới, Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, môi trường tại làng nghề Minh Khai.

Mục đích góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.