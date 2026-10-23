Khởi tố chủ hộ kinh doanh TOP 98 buôn bán quần áo giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng

Trước đó, Công an phường Trảng Bom phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra Hộ kinh doanh TOP 98, địa chỉ số 50 đường 30/4, khu phố Trảng Bom 2, phường Trảng Bom, thành phố Đồng Nai.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ số lượng lớn quần, áo có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu của các thương hiệu nổi tiếng như LOUIS VUITTON, GUCCI, DIOR… Đây là những nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam. Tổng giá trị hàng hóa được xác định là 232 triệu đồng.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định hành vi buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu của chủ hộ kinh doanh có dấu hiệu cấu thành tội phạm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với N.Đ.D. về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. (Ảnh: CA Đồng Nai).

Ngày 14/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với N.Đ.D. về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, quy định tại khoản 1 Điều 226 Bộ luật Hình sự. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng, Công an phường Trảng Bom thông báo những tổ chức, cá nhân đã mua quần, áo giả mạo nhãn hiệu LOUIS VUITTON, GUCCI, DIOR… tại Hộ kinh doanh TOP 98 hoặc cửa hàng Fashion T.O.P 98 liên hệ Công an phường Trảng Bom, để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Qua vụ việc, Công an phường Trảng Bom khuyến cáo các tổ chức, cá nhân kinh doanh chấp hành nghiêm quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ, nguồn gốc xuất xứ và ghi nhãn hàng hóa; không sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc tiếp tay cho các hành vi vi phạm.

Người tiêu dùng cần lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi mua hàng; đồng thời chủ động cung cấp thông tin, tố giác hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái đến cơ quan chức năng hoặc qua ứng dụng VNeID theo các chức năng được hỗ trợ.