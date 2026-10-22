Khởi tố chủ hộ kinh doanh buôn bán hàng nhái các nhãn hiệu nổi tiếng

Thực hiện kế hoạch đấu tranh, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, Công an phường Trảng Bom đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh TOP 98 trên đường 30/4 do N.Đ.D làm chủ.

Qua kiểm tra, Công an phường phát hiện, thu giữ số lượng lớn quần, áo có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu của các thương hiệu nổi tiếng như LOUIS VUITTON, GUCCI, DIOR… là các nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam. Tổng giá trị số hàng hóa được xác định là 232 triệu đồng.

Công bố quyết định khởi tố bị can đối với ông N.Đ.D.

Từ cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai xác định hành vi buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu của chủ hộ kinh doanh TOP 98 có dấu hiệu cấu thành tội phạm. Căn cứ kết quả xác minh, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can đối với N.Đ.D về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, Công an phường Trảng Bom đề nghị các tổ chức, cá nhân đã mua quần, áo giả mạo nhãn hiệu LOUIS VUITTON, GUCCI, DIOR… tại hộ kinh doanh TOP 98 hoặc cửa hàng Fashion TOP 98 đề nghị liên hệ Công an phường Trảng Bom, gặp điều tra viên Nguyễn Anh Tuấn, số điện thoại 0919709777, để được hướng dẫn, giải quyết.