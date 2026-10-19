Khởi tố chủ hộ kinh doanh bia, nước giải khát trốn thuế hơn 176 triệu đồng

Qua kiểm tra, Công an xã phát hiện, từ năm 2025 đến tháng 3-2026, ông H.T.T. (1993, trú xã Đại Lộc), chủ hộ kinh doanh chuyên cung cấp bia, nước giải khát cho các cửa hàng tạp hóa trên địa bàn xã và khu vực lân cận, có doanh thu hơn 12,9 tỷ đồng nhưng không kê khai thuế theo quy định. Tổng số tiền trốn thuế được xác định là hơn 176 triệu đồng.

Điều tra viên Công an xã Đại Lộc thực hiện quyết định khởi tố bị can đối với ông T. về tội “Trốn thuế”.

Ngày 13-10, thừa ủy quyền của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng, Điều tra viên Công an xã Đại Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông T. về tội “Trốn thuế”.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh nghiêm túc chấp hành các quy định về thuế. Mọi hành vi cố tình che giấu doanh thu, không kê khai hoặc sử dụng thủ đoạn gian dối nhằm trốn thuế đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.