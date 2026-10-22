Khởi tố chủ cửa hàng tại Trảng Bom xâm phạm bản quyền sở hữu công nghiệp

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố công bố quyết định khởi tố bị can đối với ông D. Ảnh: CACC

Theo Công an thành phố, trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Trảng Bom đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh T.O.P 98, tại địa chỉ số 50, đường 30/4, khu phố Trảng Bom 2, phường Trảng Bom, phát hiện, thu giữ số lượng lớn quần, áo có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu của các thương hiệu nổi tiếng như: LOUIS VUITTON, GUCCI, DIOR… là những nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam. Tổng giá trị hàng hóa được xác định là 232 triệu đồng.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập, cơ quan công an xác định hành vi buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu của chủ hộ kinh doanh có dấu hiệu cấu thành tội phạm. Trên cơ sở đó, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tiếp tục điều tra.

Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng, Công an phường Trảng Bom thông báo: Các tổ chức, cá nhân đã mua quần, áo giả mạo nhãn hiệu LOUIS VUITTON, GUCCI, DIOR… tại hộ kinh doanh T.O.P 98 hoặc cửa hàng Fashion T.O.P 98, đề nghị liên hệ Công an phường Trảng Bom, gặp điều tra viên Nguyễn Anh Tuấn, số điện thoại 0919.709.777, để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.