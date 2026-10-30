Khởi tố chủ cửa hàng kinh doanh sơn, bột trét Jotun giả

Thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Quang (SN 1990, trú tại tổ dân phố Nhơn Thọ, phường An Nhơn Nam) để điều tra về hành vi buôn bán sơn và bột trét giả nhãn hiệu Jotun.

Cơ quan chức năng làm việc với chủ cửa hàng để xác định nguồn gốc của số hàng không có hóa đơn, chứng từ. Ảnh: QH

Trước đó, ngày 12/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường và Công an phường An Nhơn Nam tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh tại cửa hàng sơn nước Quang Diễm, thuộc hộ kinh doanh Trần Văn Quang, có địa chỉ tại tổ dân phố Nhơn Thọ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cửa hàng có 53 thùng sơn và 49 bao bột trét mang nhãn hiệu Jotun không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Số hàng hóa này có dấu hiệu là hàng giả.

Cảnh sát kinh tế và Quản lý thị trường kiểm tra, phát hiện nhiều thùng sơn và bột trét hiệu Jotun không có hóa đơn chứng từ tại cửa hàng Quang Diễm. Ảnh: QH

Trước những dấu hiệu vi phạm, cơ quan chức năng đã lập hồ sơ, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nêu trên để phục vụ công tác xác minh, điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Trên cơ sở kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Quang.

Hiện, vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ các tình tiết liên quan.