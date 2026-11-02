Khởi tố chủ của hàng buôn hàng giả

Lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện số hàng giả tại cửa hàng của ông Quang.

Theo thông tin từ cơ quan Công an, chiều 12-9-2026, Phòng Cảnh sát kinh tế- Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với các lực lượng chức năng niên quan tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh tại Cửa hàng sơn nước Quang Diễm (địa chỉ phường An Nhơn Nam) do ông Trần Văn Quang là chủ hộ kinh doanh. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cửa hàng có bày bán 53 thùng sơn JOTUN và 49 bao bột trét JOTUN không có hoá đơn chứng từ, có dấu hiệu là hàng giả. Hiện vụ án đang được cơ quan Công an điều tra, mở rộng.