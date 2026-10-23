Khởi tố chủ cửa hàng bán hơn 2.100 đồng hồ giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng

Ngày 23/10, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với chủ hộ kinh doanh để điều tra về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, quy định tại khoản 1 Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Lực lượng chức năng kiểm tra cửa hàng kinh doanh đồng hồ giả nhãn hiệu nổi tiếng

Trước đó, ngày 6/8, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên kiểm tra hộ kinh doanh đồng hồ, kính mắt do ông Phạm Văn Đương (SN 1962, làm chủ, tại thôn 12, xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh đang bày bán 2.134 chiếc đồng hồ, thuộc 18 loại sản phẩm mang 10 nhãn hiệu, gồm: ROLEX, OMEGA, TISSOT, VERSACE, CASIO, RADO, ORIENT, LONGINES, SEIKO và HUBLOT.

Quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định toàn bộ số đồng hồ trên là hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam, với tổng trị giá trên 490 triệu đồng.

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; không sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Người tiêu dùng cần thận trọng khi lựa chọn sản phẩm, ưu tiên hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và mua sắm tại các cơ sở kinh doanh uy tín; kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.