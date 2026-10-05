Khởi tố chủ công trình SOLARA và homestay Huy Hoàng ở hồ Đồng Đò

Thông tin được Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III-2026 do UBND TP Hà Nội tổ chức vào chiều 5-10. Trả lời câu hỏi của phóng viên về những sai phạm về xây dựng, đất đai xảy ra tại khu vực hồ Đồng Đò (xã Kim Anh), Đại tá Long khẳng định Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã vào cuộc quyết liệt, tổ chức xác minh, điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ đối với sai phạm của các cá nhân, tổ chức theo chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố trên tinh thần "không có vùng cấm, không ngoại lệ".

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin tại họp báo. Ảnh: Đình Hiệp

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 2 vụ án và 7 bị can liên quan đến các sai phạm về mua bán, lấn chiếm đất rừng phòng hộ, cùng các hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi giới hối lộ. Trong đó, ông Nguyễn Văn Thắng (chủ công trình SOLARA Đồng Đò) và bà Phạm Thị Thanh Bình (chủ homestay Huy Hoàng) bị khởi tố về hành vi "đưa hối lộ". Một cá nhân khác là Trịnh Văn Thanh bị khởi tố về tội "môi giới hối lộ".

Bên cạnh đó, cơ quan Công an cũng đã khởi tố 3 đối tượng về hành vi nhận hối lộ, gồm: Lê Văn Tuấn (cán bộ Đội Quản lý trật tự xây dựng huyện Sóc Sơn cũ), Đoàn Trung Kiên và Nguyễn Quốc Sơn (cùng là cán bộ thuộc Hạt Kiểm lâm số 4 thuộc Chi cục Kiểm lâm TP Hà Nội).

Đối với vụ việc của cựu Trưởng thôn Nguyễn Văn Hòa, Đại tá Nguyễn Đức Long cho hay hiện chưa có tài liệu liên quan đến 2 chủ đất có sai phạm nêu trên và cơ quan công an đã khởi tố 2 vụ án khác nhau. Trong thời gian tới, lực lượng công an sẽ tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi vi phạm của các chủ đất cũng như các tổ chức, cá nhân khác trên khu vực rừng phòng hộ Sóc Sơn.

Hiện Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Công an TP Hà Nội được giao nhiệm vụ làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan.