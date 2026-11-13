Khởi tố chủ cơ sở sản xuất hơn 1000 túi hương trầm giả

Ngày 13/11, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố Đỗ Văn Chính, chủ cơ sở sản xuất hương tại xã Yên Lập về hành vi sản xuất hàng giả.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất hương của đối tượng Đỗ Văn Chính. Ảnh: Quang Huy

Trước đó, ngày 14/10, Công an xã Yên Lập phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 5, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ và Phòng Kinh tế UBND xã kiểm tra cơ sở của ông Chính tại thôn Dân Tiến.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 1.048 túi hương mang nhãn hiệu Thu Hiền, trong đó 1.040 túi đã đóng trong 52 bao tải; 12,5 kg hương thành phẩm, ba cuộn bao bì và 106 túi nilon in dòng chữ “HƯƠNG TRẦM ĐẶC BIỆT THU - HIỀN”. Toàn bộ tang vật được tạm giữ, niêm phong để phục vụ điều tra.

Mặt hàng hương Thu Hiền (thật-bên trái) và hương giả do Đỗ Văn Chính sản xuất. Ảnh: Quang Huy

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 4/2026, ông Chính đặt mua bao bì giả mang nhãn hiệu Thu Hiền để đóng gói hương do cơ sở tự sản xuất. Nhãn hiệu này thuộc sở hữu của Công ty TNHH Hương Thu Hiền và đã được bảo hộ.

Kết luận định giá xác định tổng trị giá số hàng giả tương đương hàng thật là hơn 137 triệu đồng. Ngày 4/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Chính về tội Sản xuất hàng giả theo khoản 1, Điều 192 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định.