Khởi tố chủ cơ sở sản xuất giò, chả dùng hàn the ở Lào Cai

Ngày 23/9, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lã Thị Phương Hoa (SN 1968, trú phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai) về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm". Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND tỉnh Lào Cai phê chuẩn.

Trước đó, ngày 11/8, Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp Công an phường Âu Lâu kiểm tra hộ kinh doanh của bà Hoa.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 194 kg giò, chả các loại, gồm giò bò, giò bò sụn, chả bò, chả lợn và giò lợn, tổng trị giá khoảng 37,2 triệu đồng. Đáng chú ý, lực lượng kiểm tra còn phát hiện 25 kg bột màu trắng được xác định là hàn the (Natri borat).

Kiểm tra nhanh 5 mẫu giò, chả tại cơ sở, cả 5 mẫu đều cho kết quả dương tính với hàn the. Kết quả kiểm nghiệm của cơ quan chuyên môn sau đó tiếp tục xác định cả 5 mẫu sản phẩm đều chứa hàn the.

Lực lượng chức năng kiểm tra tại cơ sở sản xuất giò, chả.

Theo quy định, hàn the không thuộc danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm.

Quá trình điều tra, bà Hoa thừa nhận trực tiếp sử dụng hàn the trong quá trình sản xuất giò, chả. Theo lời khai của bà Hoa, hàn the được sử dụng nhằm tạo độ dai, giòn và giúp sản phẩm bảo quản được lâu hơn. Số thịt dùng để sản xuất được mua từ các cơ sở giết mổ, còn hàn the được mua trôi nổi trên thị trường.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai sau đó trưng cầu giám định đối với các mẫu giò, chả và mẫu bột thu giữ tại cơ sở. Kết luận giám định xác định các mẫu giò, chả đều chứa hàn the - Natri borat; mẫu bột màu trắng thu giữ tại cơ sở cũng được xác định là hàn the - Natri borat.

Số giò, chả và hàn the được thu giữ để kiểm nghiệm, giám định.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai xác định hành vi của bà Lã Thị Phương Hoa phạm tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, quy định tại khoản 1 Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan chức năng khuyến cáo các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ nghiêm quy định về sử dụng phụ gia, không sử dụng các chất không được phép trong chế biến, bảo quản thực phẩm.