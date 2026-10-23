Khởi tố chủ cơ sở kinh doanh đồng hồ giả mạo thương hiệu nổi tiếng

Trước đó, vào ngày 6/8, Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh đồng hồ, kính mắt.

Chủ hộ kinh doanh là ông Phạm Văn Đương (SN 1962, làm chủ, tại thôn 12, xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh đang bày bán số lượng lớn đồng hồ đeo tay có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh đồng hồ, kính mắt giả mạo thương hiệu nổi tiếng. (Ảnh: CAHY).

Tại hiện trường, tổng số tang vật được phát hiện là 2.134 chiếc đồng mang nhãn hiệu: ROLEX, OMEGA, TISSOT, VERSACE, CASIO, RADO, ORIENT, LONGINES, SEIKO và HUBLOT.

Quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định toàn bộ số đồng hồ trên là hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam, tổng trị giá trên 490 triệu đồng.

Đến ngày 12/10/2026, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với chủ hộ kinh doanh để điều tra về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, quy định tại khoản 1 Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Qua sự việc trên, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo: Các tổ chức, cá nhân không sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Cùng với đó, người tiêu dùng cần thận trọng khi lựa chọn sản phẩm, ưu tiên hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và mua sắm tại các cơ sở kinh doanh uy tín.