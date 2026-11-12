Khởi tố, cho tại ngoại Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Kỹ thuật Alavi về tội 'Gây ô nhiễm môi trường'

Địa điểm gây ô nhiễm môi trường.

Trước đó, qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại Chi nhánh Công ty TNHH Kỹ thuật Alavi (địa chỉ: ấp Bình Phú Quới 2, xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp), lực lượng chức năng phát hiện đơn vị này đổ, thải chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất xoài sấy khô ra môi trường không đúng quy định.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, với vai trò là giám đốc chi nhánh, ông Nguyễn Long Nghĩa đã trực tiếp chỉ đạo nhân viên thực hiện hành vi đổ thải trái pháp luật.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ có liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nghĩa về tội “Gây ô nhiễm môi trường”. Qua nghiên cứu hồ sơ, đánh giá chứng cứ, tài liệu, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7 đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, đơn vị tiếp tục kiểm sát chặt chẽ quá trình điều tra, bảo đảm việc giải quyết vụ án khách quan, toàn diện, nghiêm minh.

Đáng chú ý, trong quá trình giải quyết vụ án, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7 chú trọng xác định thiệt hại, mức độ tác động đến môi trường và lợi ích cộng đồng. Đây cũng là một trong những nội dung nhằm triển khai thực hiện tinh thần Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24-6-2025 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của nhóm yếu thế hoặc bảo vệ lợi ích công.

Thông qua vụ án, ngành kiểm sát tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân; đồng thời khuyến khích người dân kịp thời phản ánh, tố giác các hành vi xâm phạm lợi ích công cộng.