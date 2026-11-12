Khởi tố cặp đôi trộm mai cảnh

Cơ quan Công an khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng Nam và Thành.

Theo đó, từ kết quả điều tra, làm rõ vụ trộm cắp 4 cây mai cảnh tại địa bàn phường Hải Ninh (Hà Tĩnh), lực lượng Công an xác định 2 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là Hồ Văn Nam và Nguyễn Tiến Thành. Bước đầu, các đối tượng khai nhận trong các ngày 17-7-2026 và 7-8-2026, đã cùng nhau trộm cắp, chiếm đoạt tổng cộng 4 cây mai cảnh của người dân. Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra, làm rõ.