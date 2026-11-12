Khởi tố cặp đôi trộm mai cảnh
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày 11-11 cho biết, đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng: Hồ Văn Nam (1982) và Nguyễn Tiến Thành (1992, cùng trú xã Kỳ Xuân, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi: “Trộm cắp tài sản”.
Theo đó, từ kết quả điều tra, làm rõ vụ trộm cắp 4 cây mai cảnh tại địa bàn phường Hải Ninh (Hà Tĩnh), lực lượng Công an xác định 2 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là Hồ Văn Nam và Nguyễn Tiến Thành. Bước đầu, các đối tượng khai nhận trong các ngày 17-7-2026 và 7-8-2026, đã cùng nhau trộm cắp, chiếm đoạt tổng cộng 4 cây mai cảnh của người dân. Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra, làm rõ.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/khoi-to-cap-doi-trom-mai-canh-post360893.html