Khởi tố các đối tượng lợi dụng khiếu kiện để xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đã phối hợp với Công an TP Hà Nội thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đỗ Thị Ngọc Nguyên (SN 1963; trú tại phường Long Khánh, TP Đồng Nai) cùng các đối tượng có liên quan để điều tra về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Đỗ Thị Ngọc Nguyên đã có 1 tiền án về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành Lệnh bắt bị can Đỗ Thị Ngọc Nguyên.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2008 đến nay, Đỗ Thị Ngọc Nguyên lợi dụng khiếu kiện, có các hành vi vi phạm pháp luật: tập trung đông người trước cổng trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước tại Hà Nội, nơi công cộng để hò hét và căng băng rôn, biểu ngữ có nội dung tố cáo sai sự thật. Quay phim, chụp ảnh các hoạt động tập trung đông người, đăng tải, chia sẻ và phát trực tiếp trên mạng xã hội. Thông tin xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, xúc phạm danh dự, uy tín của một số cá nhân, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Từ kết quả điều tra của vụ án, Công an Đồng Nai đã phối hợp với Công an Hà Nội đã tuyên truyền, vận động, giáo dục, cảnh cáo, răn đe đối với các đầu đơn có hoạt động khiếu kiện phức tạp về ANTT của TP Đồng Nai và các tỉnh, thành khác tại Hà Nội. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa các hành vi vi phạm, hạn chế tình trạng khiếu kiện kéo dài, tập trung đông người gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Cơ quan chức năng thi hành Lệnh bắt bị can để điều tra.

Qua vụ việc trên, Công an Đồng Nai khuyến cáo người dân cần nhận thức đầy đủ quyền khiếu nại, tố cáo, được pháp luật bảo đảm và phải thực hiện đúng quy định. Không được lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo để xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, cá nhân; kích động, lôi kéo người khác gây mất an ninh, trật tự. Đây là những hành vi bị nghiêm cấm và có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Viện kiểm sát làm việc với bị can Đỗ Thị Ngọc Nguyên tại trụ sở Công an.

Người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo thông qua đúng cơ quan có thẩm quyền; thận trọng trong việc tiếp nhận, đăng tải, bình luận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; không nghe theo sự kích động, lôi kéo thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Mọi hành vi vi phạm, khi được xác định có đủ căn cứ pháp lý, đều sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định.