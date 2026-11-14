Khởi tố các đối tượng làm giả giấy tờ nguồn gốc đất ở Phú Quốc để lừa đảo

2 đối tượng bị khởi tố gồm: Lê Văn Tiền (SN 1960, cư trú khu phố 8 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang; nguyên là Trưởng ấp Ông Lang, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cũ) và Huỳnh Ngọc Tùng (SN 1979, cư trú khu phố Suối Đá Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang).

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Huỳnh Ngọc Tùng.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 5 đối tượng gồm: Võ Thành Lợi, Nguyễn Duy Thành, Nguyễn Hữu Vĩnh, Nguyễn Văn Vũ và Lâm Thị Hồng Hạnh để điều tra làm rõ về các hành vi “Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các đối tượng bị khởi tố.

Vào năm 2023, Tiền và Tùng đã cấu kết với Lợi, Thành, Hạnh, Vĩnh và Vũ cùng một số đối tượng khác lần lượt tiến hành vào bao chiếm các thửa đất tại khu phố Ông Lang Cửa Dương, đặc khu Phú Quốc (thời điểm đó là ấp Ông Lang, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc) rồi tạo dựng nên nguồn gốc đất bằng cách làm đơn xin xác nhận nguồn gốc. Đơn xin xác nhận nguồn gốc đất được ông Tiền (nguyên là Trưởng ấp Ông Lang) ký xác nhận và đóng dấu mộc của Ban ấp Ông Lang vào và để lùi thời gian xác nhận nguồn gốc đất là năm 1999, 2000, 2001, nhằm hợp thức hóa về quá trình khai khẩn, canh tác, sử dụng đất. Sau đó, các đối tượng đem bán cho bà N.T.L. (SN 1964, cư trú khu phố 1 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc) để chiếm đoạt số tiền gần 20 tỷ đồng.

Toàn bộ 10 thửa đất với diện tích hơn 100.000 m2 mà Tiền, Tùng, Lợi, Hạnh, Thành, Vĩnh và Vũ cấu kết với nhau để bán cho bà L. đều là đất rừng phòng hộ do Vườn Quốc gia Phú Quốc quản lý.

Khu vực đất các đối tượng làm giả giấy xác nhận nguồn gốc đất để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Riêng Lê Văn Tiền dù biết rõ các đối tượng Tùng, Lợi, Thành, Hạnh, Vĩnh và Vũ không có đất và bản thân không còn làm Trưởng ấp nữa nhưng vẫn ký xác nhận vào các đơn nguồn gốc đất, lùi thời gian ký để hợp thức hóa về giấy tờ nguồn gốc đất giúp các đối tượng đem bán cho bà L. để chiếm đoạt tiền.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra nhằm xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan.