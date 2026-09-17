Khởi tố bổ sung 27 bị can trong 4 vụ án Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi

Cùng dự có đại diện đơn vị chức năng thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, các phóng viên thông tấn báo chí...

Trước đó, sáng cùng ngày, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN,LP,TC (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo năm 2026 và các kết luận của Ban Chỉ đạo.

Theo Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng, từ sau Phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo (ngày 18/6/2026) đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng, thành viên Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo giao và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng chủ trì họp báo.

Nổi bật là: Đã tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ sửa đổi, bổ sung, ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định và các văn bản quy phạm pháp luật để cụ thể hóa, thể chế hóa Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về PCTN,LP,TC và Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW.

Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tham mưu ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 22/8/2026 về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới; Kết luận số 58-KL/TW, ngày 26/6/2026 về tiếp tục tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Quy định số 212-QĐ/TW, ngày 17/8/2026 về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm; Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 13/7/2026 về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.

Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương đã chỉ đạo tham mưu, ban hành Nghị quyết số 37/2026/QH16, ngày 24/8/2026 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Chỉ đạo khẩn trương nghiên cứu sửa đổi Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự, Luật Đất đai để thể chế hóa các chủ trương, quan điểm của Đảng về PCTN,LP,TC theo Nghị quyết 04-NQ/TW của Trung ương (dự kiến trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 10/2026).

Đảng ủy Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực rà soát, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài và cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo.

Trong đó: Đảng ủy Chính phủ đã chỉ đạo ban hành Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP, ngày 24/6/2026 về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính. Đồng thời, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương rà soát, cập nhật trên hệ thống 751 thêm 407 công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài (nâng tổng số lên 4.899 công trình, dự án); hoàn thành xử lý dứt điểm thêm 1.333 công trình, dự án (nâng tổng số đã hoàn thành xử lý đến nay lên 2.684 công trình, dự án, chiếm 54,8%). Ngoài ra, các địa phương còn tập trung rà soát, xử lý 4.860 công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc (không thuộc tiêu chí cập nhật trên hệ thống 751); trong đó đã hoàn thành xử lý 3.156 công trình, dự án.

Đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy, các bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành xử lý, đưa vào khai thác, sử dụng thêm 3.418 cơ sở (nâng tổng số đã hoàn thành xử lý đến nay lên 11.573 cơ sở).

Từ sau Phiên họp 30 đến nay, Ban Chỉ đạo đã theo dõi, chỉ đạo 20 vụ án, 6 vụ việc; tiến độ điều tra, xử lý cơ bản bảo đảm tiến độ theo kế hoạch. Trong đó, khởi tố bổ sung 27 bị can trong 4 vụ án; kết luận điều tra 5 vụ án/41 bị can; ban hành cáo trạng truy tố 3 vụ án/68 bị can; xét xử sơ thẩm 3 vụ án/7 bị cáo, xét xử phúc thẩm 3 vụ án/14 bị cáo. Các cơ quan điều tra trong CAND đã phát hiện, khởi tố mới một số vụ án tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra trong một số lĩnh vực nhạy cảm, liên quan đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp, điển hình như vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư y tế Việt Mỹ; một số vụ án xảy ra trong lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp, thủy sản,... Cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các cấp đã đề nghị, thi hành kỷ luật 27 tổ chức đảng và 900 đảng viên, trong đó có 6 cán bộ diện Trung ương quản lý.

Thanh tra Chính phủ tập trung thanh tra các chuyên đề theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo và các lĩnh vực nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm, dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Qua thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm, kiến nghị thu hồi 331,6 tỷ đồng và 176 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 1.577 tập thể và 2.485 cá nhân; chuyển 38 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định.

Tòa án nhân dân tối cao đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thu hồi tài sản liên quan đến vụ án Trần Phương Bình, Hứa Thị Phấn, Phạm Công Danh, Vạn Thịnh Phát. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã chú trọng khuyến khích các đối tượng tự nguyện giao nộp tài sản, khắc phục hậu quả, thiệt hại.

Điển hình như vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, các bị can tự nguyện giao nộp thêm 307 tỷ đồng (nâng tổng số tài sản tự nguyện giao nộp lên hơn 756.449 tỷ đồng và 9.539.240 USD); vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần kỹ thuật môi trường Việt An, gia đình các bị can tự nguyện giao nộp 44,1 tỷ đồng… Cơ quan thi hành án dân sự đã thu hồi được hơn 1.000 tỷ đồng trong các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.