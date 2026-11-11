Khởi tố 'Bình Trọc' về hành vi cho vay lãi nặng

Theo Công an TP Hà Nội, “Bình Trọc” là cái tên quen thuộc trên các nền tảng mạng xã hội từ năm 2017 đến nay. Trang TikTok của người này có khoảng 22.000 người theo dõi. Nhiều clip của Bình xoay quanh các chủ đề đạo lý, đi thu nợ và những quan điểm lệch chuẩn về đạo đức, lối sống.

Bị can Nguyễn Thái Bình (còn gọi “Bình Trọc”). Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo tài liệu điều tra, tháng 3-2023, Bình và Nguyễn Thị H. thỏa thuận cho anh B.M.C. vay 400 triệu đồng, bao gồm cả khoản nợ cũ của anh C. với H. Bình đứng tên cho vay với lãi suất 10%/tháng, tương đương 40 triệu đồng.

Khi giao tiền, Bình khấu trừ trước 40 triệu đồng tiền lãi và yêu cầu anh C. viết giấy nhận 400 triệu đồng. Trong giấy này, số tiền được ghi là tiền đặt cọc để xin cho con trai Bình vào lực lượng vũ trang.

Từ tháng 5 đến tháng 11-2023, anh C. chuyển cho Bình tổng cộng 280 triệu đồng tiền lãi. Trong đó, Bình chuyển cho Nguyễn Thị H. 175 triệu đồng và giữ lại 105 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thái Bình thừa nhận việc sản xuất, đăng tải nội dung lệch chuẩn trên mạng xã hội có thể ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức của một bộ phận giới trẻ theo dõi, ủng hộ các nội dung này.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dùng mạng xã hội, nhất là giới trẻ, cần chọn lọc nội dung theo dõi và chia sẻ, tránh cổ súy những clip tô vẽ hình ảnh “giang hồ”, đề cao lối hành xử lệch chuẩn. Hành vi lợi dụng mạng xã hội để khuếch trương thanh thế, cổ súy hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý theo quy định.