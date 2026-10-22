Khởi tố Bí thư xã Hợp Kim cùng đồng phạm thu lợi bất chính hơn 25 tỷ đồng

Chiều 22/10, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố các bị can về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, quy định tại Điều 227 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ.

Các bị can gồm: Phùng Sơn Hải (SN 1969), trú tại phường Tương Mai, Hà Nội, Phó Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư - thương mại 336; Lưu Tiến Nguyên (SN 1972), trú tại xã Lạc Thủy, tỉnh Phú Thọ, nhân viên Công ty cổ phần đầu tư - thương mại 336; Nguyễn Trung Vựng (SN 1976), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Hợp Kim 889 và Lê Anh Tuấn (SN 1993), Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Hợp Kim 889, cùng trú tại tỉnh Ninh Bình.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đọc quyết định khởi tố bị can Hoàng Văn Lộc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình (cũ).

Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, ngày 22/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Văn Lộc (SN1971), trú tại phường Hòa Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình (cũ); Đinh Thanh Tùng (SN 1973), trú tại xã Kim Bôi, Chủ tịch UBND xã Hợp Kim, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình (cũ) và Bùi Trọng Nghĩa (SN 1983), trú tại xã An Nghĩa, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hợp Kim. Các bị can bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Bị can Đinh Thanh Tùng, Chủ tịch UBND xã Hợp Kim, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình (cũ).

Theo tài liệu điều tra, cuối năm 2025, tại xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ, xảy ra tình trạng sạt lở đất rừng sản xuất của một số hộ dân. UBND xã Hợp Kim đã có văn bản xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc xử lý tình trạng này.

Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh nêu rõ, phương án hạ tải nhằm phòng, chống thiên tai không làm phát sinh quyền được cấp giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản. Trường hợp trong quá trình xử lý sạt lở phát sinh khối lượng khoáng sản dư thừa, địa phương phải nghiên cứu, xây dựng dự án hoặc phương án xử lý theo hướng tập kết lượng đất dư thừa tại bãi thải do UBND cấp xã quy hoạch, quản lý và xử lý theo quy định của Luật Địa chất và khoáng sản. Kinh phí thực hiện do UBND xã Hợp Kim chủ động.

Bị can Bùi Trọng Nghĩa, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hợp Kim.

Mặc dù biết quy định nêu trên và đã được UBND tỉnh Phú Thọ hướng dẫn, chỉ đạo, nhưng Đảng ủy, UBND xã Hợp Kim đã không thực hiện đúng việc xử lý sạt lở, hạ tải theo chỉ đạo của UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn theo quy định.

Bị can Lê Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Hợp Kim 889.

Với mục đích tạo điều kiện cho doanh nghiệp khai thác đất trái phép, Hoàng Văn Lộc, Bí thư Đảng ủy xã Hợp Kim; Đinh Thanh Tùng, Chủ tịch UBND xã Hợp Kim và Bùi Trọng Nghĩa, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hợp Kim, đã thông đồng, cấu kết với 2 doanh nghiệp gồm Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại 336 và Công ty cổ phần Xây dựng Hợp Kim 889, cùng có địa chỉ tại xã Hợp Kim, lập 26 phương án thi công cải tạo mặt bằng làm vườn ươm và vận chuyển đất dư thừa khống (thực tế không có dự án vườn ươm).

Nguyễn Trung Vựng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Hợp Kim 889.

Trên cơ sở đó, 26 giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản trên đất rừng sản xuất đã được cấp trái quy định, với tổng khối lượng đất dư thừa được xác nhận vận chuyển đi là 2.334.666,76 m³. Tuy nhiên, lợi dụng các giấy xác nhận này, 2 doanh nghiệp đã khai thác trái phép 386.934,2 m³ đất san lấp để bán ra thị trường, thu lợi bất chính tổng số tiền 25.447.657.200 đồng.

Các bị can Phùng Sơn Hải, Phó Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư - thương mại 336 và Lưu Tiến Nguyên, nhân viên Công ty cổ phần đầu tư - thương mại 336.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ nêu rõ, vụ án là lời cảnh tỉnh đối với các tổ chức, cá nhân và cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác quản lý đất đai, khoáng sản cũng như triển khai các phương án phòng, chống thiên tai tại địa phương. Việc lợi dụng chủ trương xử lý sạt lở, cải tạo mặt bằng để hợp thức hóa hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép không chỉ gây thất thoát tài nguyên, ngân sách Nhà nước mà còn tác động tiêu cực đến môi trường, trật tự quản lý kinh tế và niềm tin của nhân dân.

Cơ quan điều tra khám xét thu giữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tiền mặt trong vụ án.

Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh điều tra mở rộng, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, nhất là những trường hợp có hành vi bao che, tiếp tay cho sai phạm; kiên quyết xử lý nghiêm minh, triệt để theo quy định của pháp luật, không để bỏ lọt tội phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.