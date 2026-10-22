Khởi tố Bí thư và Chủ tịch xã ở Phú Thọ

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố 4 bị can về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên", quy định tại Điều 227 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ.

Các bị can gồm Phùng Sơn Hải (SN 1969), Phó Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư - thương mại 336, trú tại phường Tương Mai, Hà Nội; Lưu Tiến Nguyên (SN 1972), nhân viên công ty này, trú tại xã Lạc Thủy, tỉnh Phú Thọ; Nguyễn Trung Vựng (SN 1976), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Hợp Kim 889, trú tại thôn Gián Khẩu, xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình; và Lê Anh Tuấn (SN 1993), Phó Tổng Giám đốc công ty này, trú tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Cơ quan CSĐT đọc quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Lộc - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim (bên phải) và Đinh Thanh Tùng - Chủ tịch UBND xã Hợp Kim Ảnh (bên trái): Công an tỉnh Phú Thọ

Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, ngày 22/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Lộc (SN 1971), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình cũ; Đinh Thanh Tùng (SN 1973), Chủ tịch UBND xã Hợp Kim, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình cũ; và Bùi Trọng Nghĩa (SN 1983), Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hợp Kim.

3 bị can bị khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, cuối năm 2025, tại xã Hợp Kim xảy ra tình trạng sạt lở đất rừng sản xuất của một số hộ dân. UBND xã Hợp Kim đã có văn bản xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc xử lý tình trạng này.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, phương án hạ tải để phòng, chống thiên tai không làm phát sinh quyền được cấp giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản. Trường hợp phát sinh khối lượng khoáng sản dư thừa trong quá trình xử lý sạt lở, địa phương phải nghiên cứu, xây dựng dự án hoặc phương án xử lý theo hướng tập kết đất dư thừa tại bãi thải do UBND cấp xã quy hoạch, quản lý và xử lý theo quy định của Luật Địa chất và khoáng sản. Kinh phí thực hiện do UBND xã Hợp Kim chủ động.

Tuy nhiên, mặc dù biết các quy định và đã được UBND tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo, Đảng ủy, UBND xã Hợp Kim vẫn không thực hiện đúng việc xử lý sạt lở, hạ tải theo chỉ đạo của UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn.

Theo cơ quan điều tra, với mục đích tạo điều kiện cho doanh nghiệp khai thác đất trái phép, Hoàng Văn Lộc, Đinh Thanh Tùng và Bùi Trọng Nghĩa đã thông đồng, cấu kết với Công ty cổ phần đầu tư - thương mại 336 và Công ty cổ phần xây dựng Hợp Kim 889, cùng có địa chỉ tại xã Hợp Kim, lập 26 phương án thi công cải tạo mặt bằng làm vườn ươm và vận chuyển đất dư thừa, trong khi thực tế không có dự án vườn ươm.

Trên cơ sở đó, 26 giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản trên đất rừng sản xuất được cấp trái quy định, với tổng khối lượng đất dư thừa dự kiến vận chuyển là 2.334.666,76m³.

Lợi dụng các giấy xác nhận trên, hai doanh nghiệp đã khai thác trái phép 386.934,2m³ đất san lấp để bán ra thị trường, thu lợi bất chính tổng số tiền 25.447.657.200 đồng.