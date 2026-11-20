Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định đối với bị can Nguyễn Phước Hiền.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 1/2024, Hiền liên hệ thuê xe ô tô Toyota Avanza 7 chỗ tự lái của anh H.H.V (sinh năm 1996, ngụ xã Định Mỹ, tỉnh An Giang) với giá 13 triệu đồng/tháng, sau đó giao xe cho một người bạn tên Ngọc Trinh sử dụng tại tỉnh Bình Dương (cũ).

Đến ngày 29/11/2024, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Hiền bàn bạc với Trinh mang ô tô thuê của anh V đi cầm cố lấy 180 triệu đồng rồi chia nhau sử dụng.

Đến tháng 4/2025, khi hợp đồng thuê xe hết hạn, anh V yêu cầu Hiền và Trinh giao trả phương tiện, đồng thời thanh toán số tiền thuê còn thiếu. Tuy nhiên, Hiền nhiều lần đưa ra lý do để trì hoãn, hứa hẹn nhưng không thực hiện.

Đến khoảng tháng 8/2025, thông qua kiểm tra hệ thống định vị, anh V phát hiện chiếc xe đã bị mang đi cầm cố. Sau nhiều lần liên hệ yêu cầu giải quyết nhưng không có kết quả, anh V đã làm đơn tố giác gửi cơ quan Công an.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Hiền đã khai nhận hành vi của mình. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Phước Hiền về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Hiện Nguyễn Phước Hiền đang bị Công an TP. Hồ Chí Minh tạm giam trong một vụ án khác. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ vai trò của những người có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.