Khởi tố bị can mua bán hàng trăm tài khoản ngân hàng
Ngày 24/9, Công an TP. Hải Phòng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đặng Trường Giang, 20 tuổi, trú phường An Biên, để điều tra về tội Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, theo khoản 2 Điều 291 Bộ luật Hình sự.
Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 2/2025, Giang tham gia một số hội, nhóm trên mạng xã hội chuyên mua bán tài khoản ngân hàng. Giang sau đó tìm người mở tài khoản trực tuyến bằng số điện thoại do các đối tượng khác cung cấp, rồi nhận thông tin đăng nhập và mua lại với giá 80.000-100.000 đồng mỗi tài khoản.
Sau khi có tài khoản, Giang tiếp tục đăng thông tin rao bán trên mạng xã hội với giá 80.000-150.000 đồng mỗi tài khoản.
Cơ quan điều tra xác định 10 người đã bán cho Giang tổng cộng 114 tài khoản ngân hàng. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan.
Nguồn Công Lý: https://congly.vn/khoi-to-bi-can-mua-ban-hang-tram-tai-khoan-ngan-hang-540671.html