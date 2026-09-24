Khởi tố bị can mua bán hàng trăm tài khoản ngân hàng

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 2/2025, Giang tham gia một số hội, nhóm trên mạng xã hội chuyên mua bán tài khoản ngân hàng. Giang sau đó tìm người mở tài khoản trực tuyến bằng số điện thoại do các đối tượng khác cung cấp, rồi nhận thông tin đăng nhập và mua lại với giá 80.000-100.000 đồng mỗi tài khoản.

Đối tượng Đặng Trường Giang.

Sau khi có tài khoản, Giang tiếp tục đăng thông tin rao bán trên mạng xã hội với giá 80.000-150.000 đồng mỗi tài khoản.

Cơ quan điều tra xác định 10 người đã bán cho Giang tổng cộng 114 tài khoản ngân hàng. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan.